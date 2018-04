Medigene-Aktie: Das ist ein deutlicher Rücksetzer – und nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene ist am Mittwoch wieder schwächer geworden. Der Wert musste gleich 4 % abgeben und befindet sich damit auf dem Weg in Richtung 14 Euro. Diese Grenze wiederum unterscheidet zwischen dem herrschenden Aufwärtstrend und einem möglichen Abwärtstrend. Rücksetzer, wie jetzt geschehen, gehören dazu – allerdings sind die Werte in den vergangenen Monaten einige Male bei 14 Euro aufgefangen worden, sodass die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.