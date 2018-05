Medigene Aktie: Das gefällt den Anlegern gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Kapitalerhöhungen kommen bei Aktionären selten gut an. So überrascht es auch nicht, dass derzeit die Aktie von Medigene unter Druck geraten ist. In einem beschleunigten Verfahren hat das Unternehmen bei institutionellen Investoren mehr als 2 Millionen neue Aktien für je 14,50 Euro platziert und damit etwa 32 Millionen Euro eingenommen. Der Preis lag bei Ausgabe ca. 2 Prozent unter dem Schlusskurs ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.