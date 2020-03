Medigene-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Die Medigene-Aktie muss am Mittwoch wieder Verluste hinnehmen. Eröffnet wurde der Handel mit einem Kurs von 4,66 Euro, am späten Nachmittag notiert der Wert beim Stand von 4,45 Euro mit 1,81 Prozent im Minus. Dies könnte eine Folge der hohen Gewinne der vergangenen Handelstage sein. Am Montag stieg der Anteilsschein um fast 20 Prozent an, am Dienstag ging es um weitere



