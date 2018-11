Medigene Aktie: Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

An der Börse konnte Medigene in der jüngeren Vergangenheit kaum überzeugen. Kürzlich nahm sich jetzt das Analysehaus Independent Research die Aktie des Unternehmens zur Brust. Der Analyst Sven Diermeier hält dabei zwar an seiner Empfehlung zum Halten des Titels fest, senkte das Kursziel jedoch von ehemals 15,50 Euro auf nur noch 10,80 Euro. Dieser Wert liegt aber noch immer über dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.