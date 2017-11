Medigene-Aktie: Welche Richtung wird nun eingeschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

die Medigene-Aktie hat auf Jahressicht nur rund 5 % hinzugewinnen können. Das liegt im Wesentlichen an dem starken Abwärtstrend, der die Aktie über mehrere Monate in Atem hielt. Erst mit dem explosiven Ausbruch Ende August fand die Aktie wieder zurück in die Erfolgsspur und in eine Aufwärtsbewegung. Nach dem starken Kursanstieg hat sich die Medigene-Aktie stabilisiert und verläuft nun seitwärts.

Einschätzungen zum aktuellen Chartbild: Ist der nächste Impuls richtungsweisend?

Nachdem es aktuell etwas nach unten geht und damit das letzte lokale Tief wieder mehr in den Fokus rückt, könnte die nächste wichtige Nachricht oder Unternehmensmeldung die Aktie in eine Richtung schieben. Aktuell stehen die Chancen mehr oder weniger 50:50!

Kurzfristiger charttechnischer Ausblick: Flaggenformation spricht eigentlich mehr für „Long“-Impulse!

Im Tageschart hat sich nach dem starken Kursanstieg eine Flaggenformation herauskristallisiert. Diese ist weder aufwärts noch abwärts gerichtet. Da es jedoch empirisch gesehen meistens zu einer Trendfortsetzung kommt, könnte es auch bei der Medigene-Aktie nach oben gehen. Das nächste Kursziel wäre dann bei rund 15 Euro angesiedelt.

Ein Beitrag von Johannes Weber.