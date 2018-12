Medigene Aktie: Weiterhin im Sinkflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Nach drastischen Kursverlusten Anfang Dezember war die Aktie von Medigene in der vergangenen Woche schon wieder auf einem leichten Erholungskurs. Am Freitag wurden die Zugewinne der letzten Tage mit Verlusten von 3,5 Prozent jedoch schon wieder weitgehend vernichtet. Aktuell notieren die Anteile jetzt bei 7,59 Euro und damit in direkter Nähe zum 52-Wochen-Tief bei 7,48 Euro. Analysten halten eine Aufwärtsbewegung für möglich, warnen allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.