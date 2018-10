Medigene-Aktie: Warum das nun eine Gelegenheit sein könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Die Medigene-Aktie ist in den vergangenen Tagen tief abgerutscht. Der Kurs hat dabei auch die horizontal verlaufende Unterstützung bei 11,19 Euro unterschritten. Nun bewegt sich der Kurs aber wieder in Richtung Bollinger Band. Aus diesem ist die Medigene-Aktie herausgetreten. Eine Gegenreaktion war also absehbar.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Nächste Unterstützung ist auch nicht weit!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.