Medigene Aktie: Verleiht dies dem Kurs neue Flügel?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Nachdem der Kurs einen Aufwärtstrend angedeutet hatte, fiel er zurück in den vorherigen Trend und bewegt sich nun übergeordnet noch immer in einem Abwärtstrend. Inzwischen ist aber aufgrund der immer geringer werdenden Dynamik auch ein Seitwärtstrend denkbar. Zuletzt wurde es am Trendkanal im April spannend, der Kurs der Medigene Aktie schoss nach oben, konnte den Widerstand aber zum wiederholten Male nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung