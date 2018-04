Medigene-Aktie: Supertrendlinie als Stop-Loss?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Der Aktienkurs von Medigene ist in den letzten Wochen stark gefallen. Die nächste horizontale Unterstützungslinie ist auf Wochenbasis jedoch noch weit entfernt. Diese liegt bei etwas mehr als 10 Euro. Derzeit steht der Kurs bei etwa 14,39 Euro. In der Vergangenheit hat sich jedoch die Linie des Supertrendindikators als gute Stop-Loss-Marke erwiesen. Anleger sollten sich genau überlegen, an welchem Punkt sie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.