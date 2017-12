Medigene-Aktie: Starker Kursrückgang verunsichert die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

der gestrige Kursverlust ist bezeichnend für das gesamte Jahr 2017. Die Medigene-Aktie hat im heute zu Ende gehenden Jahr mit starken Kursschwankungen zu kämpfen gehabt. Diese waren jedoch nicht immer negativer Natur. Im September zum Beispiel stieg die Aktie binnen weniger Tage von 10 Euro auf fast 15 Euro nach oben.

Einschätzungen zum Chartbild: Durchwachsenes Jahr geht zu Ende!

Der neuerliche Kursrückgang ändert am Chartbild aktuell nichts. Die Aktie befindet sich auf kurzfristige Sicht in einer Aufwärtsbewegung, die erst unterhalb von 12 Euro in Gefahr geriete. Im Bereich um 13,50 Euro befindet sich die nächste Widerstandszone, die aus dem Weg geräumt werden muss, damit sich der Trend weiter fortsetzen kann.

Charttechnische Analyse der Aktie: Gibt es interessante Einstiegspunkte?

Aus aktueller Sicht erscheint im Chart kein Punkt besonders geeignet für einen Einstieg in die Aktie zu sein. Ganz ähnlich verhält es sich jedoch auch mit einem möglichen Ausstiegspunkt. Anleger, die im Bereich des letzten Kaufsignals in die Aktie eingestiegen sind, können ihren Kursgewinn im Bereich um 11 Euro absichern.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.