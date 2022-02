Medigene Aktie News: BioNTech beyond Covid-19-Vakzin nimmt Gestalt an.

Wenn eine Aktie um rund 90 % an einem Tag steigt, dann muss schon eine „hammermässige “ Medigene Aktie News vorliegen. Und die Kooperation zwischen der Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00) und der BioNTech SE (ISIN: US09075V1026)hat das Zeug dazu, die Zukunft Medigenes positiv zu beeinflussen.Und bietet BioNTech die Chance seine Pläne „nach Comirnaty“ oder besser neben Comirnaty entscheidende Impulse zu geben. BioNTech nutzt die finanziellen Spielräume, die die Kooperation mit Pfizer bietet konsequent aus, um seine Krebspipeline weiter auszubauen. Was ist passiert? Die Münchener Biotechnologiefirma mit derzeit 80 Mitarbeitern beschäftigt sich in verschiedenen Studien/Programmen, deren fortgeschrittensten in der I klinischen Phase sind, mit Antigenen, T-Zellen zur Bekämpfung einzelner Krebsarten. Und BioNTech zieht die Geldkarte, um seine eigenen Forschungen mit denen Medigenes zu kombinieren:

Medigene Aktie profitiert von News – klar

Abgesehen davon, dass noch auf Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, Impfungen gegen immer neue Varianten des Corona-Virus notwendig sein sollten, hat die Mainzer BioNTech eine ganze Pipeline von „Hoffnungsträgern“, die Dank des Covid-Impfstoffs „durchfinanziert bis zu einer möglichen Zulassung sind“. Also könnte BioNTech, anders als viele andere „forschende BioTech’s“, die auf Forschungsgelder, Milestonezahlungen schon in einem frühen Entwicklungsstadium angewiesen sind, erst viel später, zu wesentlich günstigeren Konditionen Partner an Bord holen. Möglicherweise auch ganz ohne Partner eine Zulassung stemmen.

Und passend zur mRNA-Technologie in der individuellen Krebstherapie passen die Medigene Ansätze

In einer Forschungskollaboration zur Entwicklung von T-Zell-Rezeptor („TCR“)-basierten Immuntherapien zur Behandlung von Krebs will man eine mehrere Zielstrukturen umfassende Zusammenarbeit initiieren, die eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren hat. Und im Rahmen der Vereinbarung erhält Medigene eine Vorabzahlung in Höhe von 26 mio EUR, sowie eine Erstattung der Forschungskosten für die Dauer der Zusammenarbeit.

BioNTech wird für die globale Entwicklung verantwortlich sein und die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte für alle aus der Zusammenarbeit hervorgehenden TCR-Therapien besitzen. Medigene hat Anspruch auf Entwicklungs-, regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen in Höhe eines bis zu dreistelligen Millionenbetrags je Programm. Hinzu kommen gestaffelte, latente Optionszahlungen auf den weltweiten Nettoumsatz von Produkten, die auf TCRs aus der Kooperation basieren, sowie Umsatzbeteiligungen auf Produkte, die mindestens eine der lizenzierten Technologien enthalten. Was diese Vereinbarung für ein bis zu dieser Kooperation mit rund 50 Mio EUR bewertetes Unternehmen heisst, ist klar: annähernde Kursverdopplung…

Medigene Aktie News holt die Münchener aus dem Tal der Tränen

Medigene wird seine unternehmenseigene TCR-Entdeckungsplattform in die Kollaboration einbringen, um TCRs gegen verschiedene von BioNTech ausgewählte Zielstrukturen zu entwickeln, die eine Vielzahl solider Tumore adressieren.

„Die Kollaboration mit Medigene erweitert unser Zelltherapie-Portfolio und ergänzt unsere Plattformtechnologien zur Entwicklung neuartiger TCR-Therapien. Damit bauen wir unsere führende Position im schnell wachsenden Gebiet der Zelltherapien weiter aus“, sagte Prof. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. „Wir freuen uns darauf, eng mit Medigene zusammenzuarbeiten, um neue Behandlungen für solide Tumore mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln.“

Und Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand bei Medigene ergänzt: „Medigene steht an der Spitze der Entwicklung von TCR-T-Therapien für die Onkologie. Die Verkaufs- und Lizenzvereinbarung mit BioNTech ist eine wichtige Bestätigung unserer firmeneigenen Technologien zur Entdeckung und Charakterisierung hochspezifischer TCRs und zur Stärkung der daraus resultierenden TCR-T-Zellen, um solide Tumore zu bekämpfen. Diese Partnerschaft bringt Medigene bedeutende finanzielle Mittel, um unsere Entwicklungsprogramme der nächsten Generation voranzubringen, wie z. B. Programme, die auf potenziell neuartige Tumor-spezifische „dunkle Materie“-Antigene abzielen, weitere Werkzeuge zur Verbesserung T-Zell-basierter Immuntherapien sowie zusätzliche potenzielle strategische Kooperationen mit zukünftigen Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen.“

Medigene ergänzt die ohnehin beeindruckende Pipeline von BioNTech

5 Phase Zwei klinische Studien für Onkologie-Wirkstoff. Und 4 Wirkstoffe im vorklinischen Stadium

1 Phase eins klinische Studie für Grippe-Impfstoff. Für 4 weitere Infektionskrankheiten steht man kurz vor den klinischen Studien.

Dazu mehr als 30 Programme für diverse, über Onkologie und Infektionskrankheiten hinausgehende Anwendungen im vorklinischen Stadium.

Dazu kommt eine Poduktionskapazität von in diesem Jahr 4 Mrd. mRNA-Impfdosen (im Verbund), die auch für die anderen mRNA-Entwicklungen genutzt werden kann. Selbst wenn in 2023/24 Rückgänge der Covid-19 Impfstoffumsätze fast sicher scheinen, ist diese Pipeline derzeit am Markt wenig beachtet. Natürlich mit dem Risiko des Scheiterns von Wirkstoffen in klinischen Phasen. Auf jeden Fall einen zweiten Blick Wert ist also nicht nur die Medigene Aktie – News von heute – sondern auch die von BioNTech, möglicherweise haben die Märkte bei den Mainzern gerade – wie üblich – übertrieben. Während bei Medigene die, wenn auch extreme Kurssteigerung, angemessen zur Bedeutung der Unternehmensmeldung für Medigene erscheint. Allein die 26 Mio EUR „vorab“ übersteigen die gesamten Cashreserven des „noch Geld verbrennenden“ forschunsgunternehmens bei weitem, die zum 30.06.2021 immerhin 22 Mio EUR betrugen, rund 200% der jährlichen Burnrate.

