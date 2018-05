Medigene-Aktie: Nerven behalten – und gewinnen?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene hat am Montag keine weiteren Kaufsignale mehr an den Markt bringen können. Dennoch sieht es für die Aktie nach Meinung von Chartanalysten relativ gut aus, zumal es auch am Dienstag leicht nach oben geht.

Konkret: Die Werte sind zuletzt nach einem vorhergehenden Rücksetzer seitwärts verlaufen. Im Bereich von 14 Euro zeigt sich eine Unterstützung, die so schnell nicht mehr unterschritten werden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.