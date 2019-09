Medigene Aktie: Kurz vor größeren Anstiegen?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene Aktie | ISIN:DE000A1X3W00 | WKN:A1X3W0

Bereits seit Anfang 2018 müssen die Anleger dieses Wertpapiers mit Kursverlusten kämpfen. So verlor der Anteilschein in der Spitze über 70 %. In die gesamte Abwärtsbewegung lässt sich auch ein, wie auf der Grafik zu sehen ist, fallender Trendkanal einzeichnen. Dieser wurde nun bereits mehrfach bestätigt. Aktuell befindet sich der Aktienkurs in der Nähe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



