Medigene-Aktie: Kommt nun das große Comeback?

Medigene konnte am Donnerstag einen starken Gewinn erzielen. Chartanalysten meldeten, die Aktie habe mit fast 1,5 % Plus eine wichtige Obergrenze überschritten. Jetzt kann es sogar auf 16 Euro nach oben gehen, so die Meinung. Denn: Durch die Rückeroberung von 14 Euro ist die Aktie wieder in einen leichten charttechnischen Aufwärtstrend geraten, der allerdings weiter umkämpft ist, da es nach leichten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.