Medigene-Aktie: Kommt es nun zur nächsten Abwärtsbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Von Ende August bis Ende Oktober befand sich die Aktie von Medigene in einem Abwärtstrend. Der Wert der Aktie ist in diesem Zeitraum um fast sechs Euro gesunken und betrug im Tief gerade einmal 9,68 Euro, was auch gleichzeitig der niedrigste Wert im laufenden Jahr ist. Da der EXP am 30. Oktober vom MACD durchkreuzt wurde, kam es in der Folge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.