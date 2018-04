Medigene-Aktie: JETZT startet die nächste Offensive, oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene hat zuletzt die Investoren wieder überrascht. Der Wert ist nach Auffassung charttechnischer Experten in der Lage, jederzeit neue Hürden zu überwinden und einen Gewinn von fast 30 % zu schaffen. Im Einzelnen: Am Freitag ging es für die Aktie zunächst wieder etwas zurück. Wie nicht anders zu erwarten, hat der Wert an der Marke von 15 Euro zu knabbern und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.