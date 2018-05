Medigene-Aktie: Hoffentlich ist das nicht nur heiße Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Was es letzte Woche Neues bei Medigene gab, hat sich Johannes Weber in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Medigene will seine strategische Allianz mit dem Unternehmen bluebird bio erweitern, was in Zukunft durchaus positive Effekte haben kann. Die Entwicklung! Im Rahmen der Zusammenarbeit wird es um die Forschung und Entwicklung einer T-Zell-Immuntherapie zur Behandlung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.