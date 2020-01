Medigene Aktie: Gründe für den Trendwandel!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Handel ist Wandel – das gilt für den Aktien-Handel erst recht: Wie schnell man an der Börse zum Lichtblick avancieren kann, zeigt sich derzeit an der Medigene-Aktie. Sie gehöre aktuell zu den Hoffnungsträgern des Tages schrieb am Freitag das Finanzportal „finanzen.net“. Im XETRA-Handel hätte das Wertpapier des Unternehmens zuletzt um 2,6 Prozent zugelegt. Noch vor gut einem Monat befanden sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung