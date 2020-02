Medigene Aktie: Die Freude hielt nicht lange!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Nach guten Ergebnissen bei einer Krebsstudie schoss die Aktie von Medigene Anfang Januar nur so in die Höhe. Schon früh warnten einige Beobachter, dass die Kursgewinne unberechtigt seien und mit einer Korrektur zu rechnen sei. Wie die vergangenen vier Wochen zeigen, sollten die Kritiker damit Recht behalten. Um fast 15 Prozent ging es für Medigene in dieser Zeit wieder abwärts.



