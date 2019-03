Medigene Aktie: Es ist ruhig geworden um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

In den vergangenen Tagen hat sich wenig getan bei der Medigene Aktie. Der Aktienkurs ist in eine Seitwärtsbewegung übergegangen und zeigt zurzeit wenig Druck in die ein oder andere Richtung an. Das Bollinger Band hat sich aufgrund der geringeren Schwankungsbreite wieder zusammengezogen, die Grenzen liegen nun bei 8,30 Euro und 9,5 Euro.

News von der Pipeline!

Am 19. März präsentierte Medigene mögliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.