Medigene Aktie: Es hilft alles nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Schon seit rund einem Jahr befindet die Aktie von Medigene sich in einem anhaltenden Abwärtstrend. Unter dem Strich hat das Papier in den vergangenen zwölf Monaten um rund ein Drittel an Wert verloren. Zwar gibt es immer mal wieder einen Kurssprung zu beobachten, die Gewinne sind aber nie von Dauer. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Verlustreicher Mittwoch!

Anfang der Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung