Medigene-Aktie: Endlich wieder aufwärts?

Der Stand! Die Medigene-Aktie ist nach Wochen der Flaute wieder auf das 50 % Fibonacci Retracement zurückgefallen, was einen regelrechten Kaufrausch ausgelöst hat und den Kurs der Aktie wieder vom Zwischentief nach oben hat katapultieren können. Dort liegt der Kurs jetzt zumindest etwa 5,5 % über der Unterstützung.

Die Chance! Weil die Aktie am Fibonacci Retracement abgeprallt ist, hat sich ein spannendes Chancen-Risiko-Verhältnis ergeben. Falls es weiter aufwärts geht, könnte der Kurs wieder auf das Zwischenhoch bei 15 Euro zusteuern. Die Long-Positionen könnten dabei unter der Unterstützung abgesichert werden.

Die Charttechnik! Am 21. November hat sich der Relative Stärke Index auf Tagesbasis in den unteren Bereich zurückgezogen und beim Fibonacci Retracement zum Kaufen eingeladen. Beides zusammen könnte die Gegenbewegung ausgelöst haben. Die Widerstandszone liegt bei 11,55 Euro.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.