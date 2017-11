Medigene-Aktie: Diesen Widerstand gilt es zu überwinden!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

wie bei einer Achterbahn geht es bei der Medigene-Aktie hoch und runter. In der letzten Woche fiel die Aktie bis auf 10,22 Euro in die Tiefe. Erst im Bereich des 50 % Fibonacci Retracements fingen Käufer die Aktie wieder auf und sorgten für eine Kursstabilisierung. Seitdem konnte die Aktie im zweistelligen Prozentbereich zulegen und in der Spitze bis auf 12,19 Euro klettern.

Aktueller Blick auf den Chart: Widerstand verhindert weiteren Kursanstieg!

Der Widerstand bei 12,19 Euro hat seine Wirkung nicht verfehlt und die Aktie mustergültig abprallen lassen. Nun wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, ob die Aktie noch einmal einen Test nach oben wagt, oder ob es wieder nach unten in Richtung 10 Euro geht.

Charttechnische Analyse: Wochenchart legt eine schwächere Entwicklung nahe!

Der Stochastik Indikator befindet sich weiterhin noch weit von einem Kaufsignal entfernt, sodass es zunächst weiter nach unten gehen könnte. Vielleicht bringt die ansteigende 100-Wochenlinie wieder etwas Schwung in den Aktienkurs von Medigene.

Ein Beitrag von Johannes Weber.