Medigene-Aktie: Diese Signale sollten Sie unbedingt kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene ist am Donnerstag noch weiter nach oben ausgebrochen. Die Aktie befindet sich nach Meinung der charttechnischen Analysten nun in einer überaus starken Verfassung, sodass die Kurse weiter steigen dürften. Denn die 15-Euro-Grenze Grenze ist überwunden worden. Dies ist das Signal dafür, dass es in den kommenden Sitzungen weiter nach oben gehen sollte. Nächstes Kursziel sind nun 18,98 Euro. Dies ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.