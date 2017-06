Medigene-Aktie: Da braut sich was zusammen...

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Was braut sich da zusammen? Seit dem 5-Jahres-Hoch bei 14,77 hat die Medigene-Aktie 20,1% an Wert verloren – bis zum 10-Jahres-Hoch vom 03.06.2008 fehlen damit noch 25,2%. Das All-Time-High an der Börse stammt vom 02.10.2000 bei einem Kurs von 486,8 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Im TecDax erreichten in 2017 bislang 11 Aktien ein neues Allzeithoch, das entspricht einer...