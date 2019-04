Medigene Aktie: Charttechnische Eindrücke zum Wochenbeginn!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Es fällt auf, dass sich die Medigene Aktie bis Ende 2019 trendtechnisch in einem Abwärtstrend befand. Bei etwa 7 Euro begann der Kurs wieder an Wert zu gewinnen, sodass sich die Aktie in dem neuen Jahr in einer kleinen Aufwärtsbewegung befindet. Der Abwärtstrend wird vor allem durch die Trendlinie fixiert. Diese hat auch erst unlängst wieder zu einem Abprallen nach unten

Ein Beitrag von Johannes Weber.