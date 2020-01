Medigene Aktie: Die Bullen sind zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Wohl aufgrund von Gewinnmitnahmen bewegte die Aktie von Medigene sich am Dienstag mit großen Schritten in Richtung Süden. Doch schon am Mittwoch zeigten die Bullen, dass sie noch immer sehr lebendig sind. Mit Kursgewinnen von knapp vier Prozent sind die Verluste des Vortags zwar noch nicht vollständig ausgeglichen, die Richtung stimmt aber ohne jeden Zweifel.

Hier sind starke Nerven gefragt!

