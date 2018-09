Medigene: Aktie vor Aufnahme in den SDax – das müssen Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene wird in wenigen Tagen in den deutschen Nebenwerte-Index SDax aufgenommen. Damit werde die Aktie in den kommenden Tagen wahrscheinlich auch von ETFs gekauft, die Indizes wie den SDAX abbilden, meinen die charttechnischen und technischen Analysten. Daher erwarten sie aus dieser Richtung eine größere Nachfrage und einen Antrieb für den Aktienkurs.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.