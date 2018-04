Medigene Aktie: Am Scheidepunkt?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

bei Medigene gab es an der Börse in den letzten Tagen eine beinahe schon dramatische Entwicklung. Das Papier verlor immer mehr an Wert und bei vielen Analysten schrillten die Alarmglocken, als die Unterstützung bei 15 Euro fiel. Zwar kam es Mitte der Woche nochmal zu einer leichten Erholung, dennoch notierten die Anteile bei Handelsschluss am Donnerstag mit 14,45 Euro noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.