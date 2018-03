Medigene-Aktie: Die 200-Tagelinie, der Fels in der Brandung!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

die Medigene-Aktie konnte den rasenden Abverkauf zu Wochenbeginn bremsen und scheint sich gegen Ende der Woche mit einem starken Kursgewinn aus dem Handel zu verabschieden. Am Karfreitag findet in Frankfurt und an vielen anderen Börsenplätzen kein Handel statt. Heute steht die Medigene-Aktie zwischenzeitlich mit mehr als 7 % im Plus.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Gefährliche Volatilität?

Etliche Anleger dürften in den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.