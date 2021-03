Medigene AG: Wissenschaftliches Paper über den Co-Rezeptor-unabhängigen MAGE-A4-spezifischen T-Zell-Rezeptor

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Quelle: IRW Press

Peer-reviewed Publikation im Journal for Immunotherapy of Cancer

Planegg/Martinsried (30.03.2021) – 30. März 2021. Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, gibt die Veröffentlichung einer peer-reviewed Publikation im Journal for Immunotherapy of Cancer mit dem Titel "Development of a CD8 co-receptor independent T cell receptor specific for ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung