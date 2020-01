Medigene AG Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Nach einem Rückschlag mit einem Impfstoff befindet sich die Aktie von Medigene weiterhin im freien Fall. Auch zu Beginn des neuen Jahres kann von einer Erholung keine Rede sein. Im Gegenteil, der Kursverfall setzt sich noch immer in hohem Tempo fort. Allein in der letzten Woche ging es für Medigene an der Börse um rund fünf Prozent abwärts.



