Medifast: Bitte nicht vergessen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Medifast unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Persönliche Produkte". Die Medifast-Aktie notierte am 31.07.2018 mit 171,68 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Medifast nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Medifast sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Medifast. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 201 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 17,08 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 171,68 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Medifast im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Medifast. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Medifast ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Services) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 61,02 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 107 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.