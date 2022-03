Medifast-Aktie gewann in 10 Jahren 1.057,4 %! Was jetzt noch möglich ist

Wer schon lange dabei ist, freut sich dieser Tage, wenn er auf den Chart der Medifast-Aktie (WKN: 889384) schaut. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um durchschnittlich 32,9 % pro Jahr. Heute müssen wir bereits 191,45 US-Dollar für das Papier auf den Tisch legen.

Ich denke, damit hat die Aktie ihren fairen Wert vorerst erreicht. Starkes Renditepotenzial sehe ich bei Medifast zum aktuellen Kurs nicht. Warum, das möchte ich dir heute genauer erklären.

Medifast hat ein interessantes Geschäftsmodell

Das US-amerikanische Unternehmen verkauft hauptsächlich Produkte zur Gewichtsreduktion. Ein wichtiger Wachstumstreiber soll das Optavia-Programm werden, das Medifast im Juli 2017 startete. Bislang läuft es hier wie geschmiert.

Medifast setzt beim Vertrieb einzig und allein auf die sogenannte Direct-to-Consumer-Strategie. Das bedeutet, dass hier der Einzelhandel als Vertriebsweg komplett umgangen wird. Medifast verkauft seine Produkte direkt an die Endkunden. Und du weißt: Heutzutage geht das dank der sozialen Medien ausgezeichnet.

Die Medifast-Kunden können sich die gewünschten Produkte direkt im Onlineshop bestellen. In den meisten Fällen handelt es sich um Boxen, die Nahrungsmittel für einen ganzen Monat umfassen. Zudem passen sie zum Optavia-Programm, das sich der Kunde zuvor zusammengebastelt hat.

Das Coaching ist ein wichtiger Erfolgsfaktor

Neben den Boxen gehören Coaching-Angebote zur Produktpalette von Medifast. Dabei erhält der Kunde bei seiner Diät Hilfe, wenn er in ein Motivationsloch fallen sollte. Was ich besonders interessant finde: Bei den Coaches handelt es sich oft um ehemalige Teilnehmer des Optavia-Programms, die ihre Erfahrung an die neuen Kunden weitergeben.

Ich kann mir vorstellen, dass dieses Miteinander die Kunden gut bei der Stange hält und entsprechende Cashflows für Medifast erwirtschaftet. Es ist zudem ein wichtiges Akquise-Standbein. Alte Kunde werden Coaches und werben neue Kunden. Dieses Modell hat Medifast nicht erfunden, nutzt es aber mit großem Erfolg.

Das zeigt sich beim Bestellverhalten der Kunden. Rund 90 % aller Umsätze erwirtschaftet Medifast mit Abos. Mehr als die Hälfte der Kunden tätigen mehr als vier Bestellungen. Aus meiner Sicht spricht das klar für eine gelungene Kundenbindung.

Das Unternehmen wächst nachhaltig

Die Umsätze steigen seit Jahren kontinuierlich an. Das siehst du auch im folgenden Chart. Hier zeige ich dir die Umsätze und Gewinne von Medifast aller Geschäftsjahre seit 2018.

Finanziell ist Medifast exzellent aufgestellt

Ebenso wie Umsatz und Gewinn klettern auch die Margen. Die Bruttomarge liegt mittlerweile bei 73 % und die operative Marge bei 12 %. Zwischen März 2020 und März 2021 stieg auch der Free Cashflow. Aber in den vergangenen zwölf Monaten war hier leider der Wurm drin. Die Eigenkapitalrendite von 81 % ist sensationell gut.

Das Management um CEO Dan Chard weiß, wie es mit dem Kapital der Aktionäre umzugehen hat. Medifast ist praktisch schuldenfrei. Gleichzeitig gibt der Cash-Berg in Höhe von 110 Mio. US-Dollar viel Spielraum für neue Wachstumsimpulse und clevere Zukäufe.

Dennoch würde ich die Medifast-Aktie jetzt nicht kaufen

Du weißt: Ein starkes Unternehmen ist nur dann ein gutes Investment, wenn wir es auch zu einem vernünftigen Preis kaufen können. Und hier hapert es bei Medifast.

Seit Start des Optavia-Programms müssen die Aktionäre mit einer starken Volatilität leben. Viele Marktteilnehmer haben anscheinend Probleme, das Unternehmen ordentlich zu bewerten.

Momentan steht das Kurs-Gewinn-Verhältnis zwar bei günstigen 13,5. Das sieht interessant aus. Aber ich zweifle noch daran, dass der Free Cashflow in den kommenden zehn Jahren signifikant und vor allem zuverlässig steigt. Auf mehr als 800 Mio. US-Dollar beziffere ich den heutigen Wert des kompletten Free Cashflow bis 2031 aktuell nicht.

Mit dieser Annahme komme ich auf einen fairen Wert der Aktie von aktuell 195 US-Dollar. Und damit wird die Aktie momentan fair bewertet. Über einen Einstieg denke ich vielleicht nach, wenn der Kurs das nächste Mal fällt. Ein aktuell viel interessanteres Papier ist diese Aktie.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

