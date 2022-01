Medifast Aktie: Ist das wirklich normal?

Für die Aktie Medifast stehen per 15.01.2022, 06:24 Uhr 203.96 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Medifast zählt zum Segment "Persönliche Produkte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Medifast entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,64 und liegt mit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 30,95. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Medifast auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Medifast erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 16,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,2 Prozent im Branchenvergleich für Medifast bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,55 Prozent im letzten Jahr. Medifast lag 2,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Medifast weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,74 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 2,97 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,23 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

