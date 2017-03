Medienwandel unter der Lupe (FOTO)

Köln (ots) -Mit dem Buch "Über Morgen - 25 Interviews zur Zukunft desJournalismus", das am 15. März 2017 erscheint, ermöglicht die KölnerKommunikationsagentur Oliver Schrott Kommunikation (OSK) einenumfassenden Blick auf den Medienwandel, seine Auswirkungen auf denJournalismus und vor allem dessen Zukunft in einer Zeit großerUnsicherheiten.Die Interviews mit Journalisten und Medienprofis aus zehn Ländern,die der hochwertig ausgestattete Band vereint, sind im Verlauf derbeiden letzten Jahre für das Blog der Agentur entstanden und damithochaktuell.Zu den Gesprächspartnern gehören renommierte deutscheJournalistinnen und Journalisten wie Anja Reschke (NDR), JochenWegner (Chefredakteur ZEIT online), Nikolas Röttger (ChefredakteurWired), Christoph Kucklick (Chefredakteur Geo) oder Uwe Vorkötter(Chefredakteur Horizont), Medienprofis wie Sebastian Turner(Herausgeber Tagesspiegel) und Philipp Welte (Vorstand Burda),internationale Top-Journalisten wie Martin Baron (ChefredakteurWashington Post) oder Daisuke Furuta (Chefredakteur BuzzFeed Japan),aber auch international renommierte Digitalexperten wieBestseller-Autor Jeff Jarvis ("What would Google do?"), LaSharahBuntings (Senior Editor for Digital Transition, New York Times) oderWolfgang Blau (Chief Digital Officer Condé Nast International).Alle zusammen geben sie einen faszinierenden Einblick in die Weltdes Wandels von Medien, Medienproduktion und Medienwahrnehmung sowiedie unterschiedlichen Ansätze und Rezepte für erfolgreichenJournalismus im digitalen Zeitalter."Professioneller Journalismus droht unter die Räder zu geraten.Dies ist eine Zäsur für unsere Gesellschaft", sagt Oliver Schrott,Gründer und Inhaber von OSK, einer der führenden PR-AgenturenDeutschlands, der das Buch mit seinem Team realisiert undherausgegeben hat. "OSK engagiert sich für die Zukunft desJournalismus, denn professionelle Unternehmenskommunikation brauchtunabhängige Medien und glaubwürdigen Journalismus als Resonanzraum,zur Reflektion und für die Balance im Dialog mit der Öffentlichkeit."Für jedes Interview überweist OSK einen Jahresmitgliedsbeitrag inHöhe von 78 Euro an "Reporter ohne Grenzen". Seit 2015 sind alle 230Mitarbeiter der Agentur Fördermitglieder des Vereins, der sich fürweltweite Informations- und Pressefreiheit engagiert.Oliver Schrott Kommunikation (OSK) ist Deutschlands fünftgrößtePR-Agentur. 1993 von dem Journalisten Oliver Schrott gegründet,gehört die Entwicklung und Produktion guter Geschichten undhochwertiger multimedialer Inhalte zu den Kernkompetenzen der Teamsin Köln, Stuttgart, Friedrichshafen, Berlin, New York und Peking.Fakten:Über Morgen - 25 Interviews zur Zukunft des JournalismusHerausgeber und Verlag: Oliver Schrott Kommunikation, Köln210 Seiten, Paperback, Format 28,6 x 21,1 cmErscheinungstermin: 15. März 2017Sprache: DeutschISBN 978-3-00-055220-5Schutzgebühr: 19,90 EURVertrieb über amazon.dewww.zukunft-des-journalismus.orgwww.osk.de/blog/tag/zukunft-des-journalismusPressekontakt:Stephanie ZilligenPublic Relations & MarketingOliver Schrott Kommunikation GmbHAn den Dominikanern 11-27 // 50668 Köln // DeutschlandT +49 221 3390-422 // F +49 221 3390-176s.zilligen@osk.de // www.osk.deOriginal-Content von: Oliver Schrott Kommunikation, übermittelt durch news aktuell