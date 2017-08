"Medientypen" der Wahlberichterstattung von Philipp Walulis bei "Zapp" (NDR) und "360G" (MDR) / Start: Mittwoch, 23. August, 23.20 Uhr, NDR Fernsehen, und bei www.mdr.de/medien360g

Hamburg (ots) - Was macht ein "Schlepper" bei Wahlen? Was bedeutetder Münzwurf vor dem TV-Duell und was beschäftigt denZahlenpräsentator in seinen schlimmsten Albträumen? Diese Fragenbeantwortet die neue Reihe von Philipp Walulis "Medientypen zurWahl". Bis zur Bundestagswahl stellt das NDR Medienmagazin "Zapp" abdem 23. August jeweils mittwochs um 23.15 Uhr diese Medientypen vor.Darunter sind z. B. der "Redakteur, der das TV-Duell vorbereitet",oder auch der "Reporter, der zu den Rechts-außen-Parteien muss".Gleichzeitig stehen alle sechs neuen Folgen der Sendereihe von"Walulis sieht fern" online bei "Zapp" und bei "Medien360G" vom MDR.Beide Redaktionen haben die neue Reihe gemeinsam mit dem Team von"Walulis sieht fern" produziert.Philipp Walulis selbst verkörpert in seiner ihm eigenen klugenÜberzeichnung die verschiedenen Journalistentypen und erklärt dabeiAbläufe und Zwänge der Wahlberichterstattung. Das geschieht nichtdurch erklärende Textbausteine, sondern spielend in Dialogen durchBilder und Gesten immer vor detailreicher Kulisse."Walulis Medientypen" nehmen seit 2016 die Zwänge vonMedienmachern aufs Korn. Zu sehen im Medienmagazin "Zapp" sowohl imNDR Fernsehen als auch online.Mehr Informationen unter:www.NDR.de/zappwww.mdr.de/medien360gTwitter: @ZappMMFacebook.com/zappmm und facebook.com/medien360gPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell