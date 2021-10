Medientage München hybrid eröffnen neue Perspektiven / Von 25. bis 29. Oktober / über 100 Sessions

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



München (ots) -Zum 35. Jubiläum bieten die Medientage München das Beste aus zwei Welten: Nachdem Europas wichtigster Branchenkongress vergangenes Jahr komplett digital stattfinden musste, kann er dieses Jahr vom 25. bis 29. Oktober wieder ein Ort der Begegnung sein. Auf dem Programm (https://medientage.de/programm/) stehen fünf Tage mit über 100 Live-Sessions, Abendveranstaltungen und Networking im Isarforum München (3G-Regel). Alternativ kann man via Stream auf der Online-Plattform der Medientage teilnehmen.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "Wie haben sich die Medien durch die Pandemie verändert? Welche Themen bewegen die Branche? Was bringt die Zukunft? Unter dem Motto New Perspectives richten die Medientage München den Blick fünf Tage lang nach vorne und geben Impulse, wie Medien vom digitalen Wandel profitieren können."Auf der Bühne der neuen Location sind zum Auftakt die Entscheiderinnen und Entscheider der Medienbranche vor Ort. Die Keynote kommt von Gunnar Wiedenfels, Chief Financial Officer Discovery. Neue Perspektiven eröffnet im Anschluss die Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. Im Talk dabei sind Devesh Raj, Sky-Deutschland CEO, Stefan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland sowie CEO Gruner + Jahr, Dr. Katja Wildermuth, Intendantin Bayerischer Rundfunk, und Dr. Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland. Spannende Einblicke in die Medienpolitik gibt Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder beim diesjährigen Mediengipfel, den ARD-Anchor Ingo Zamperoni moderiert.Die Landeszentrale veranstaltet auf den Medientagen München wieder das Audio-Special und den Europatag. Insgesamt bietet das Medientage-Team der Medien.Bayern GmbH, einer Tochter der BLM, 13 verschiedene Themen-Tracks, darunter zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsgipfel.Tickets und alle Informationen zu den 35. Medientagen München finden Sie hier (https://medientage.de).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell