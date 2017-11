Medientage München 2017 - Media, Trust, Machines: Ein Rückblick (VIDEO)

München (ots) -Die Mediengesellschaft 4.0 wird geprägt von neuen, digitalenKommunikationsräumen und -strukturen, von der Ausdifferenzierung derNutzerinteressen und Inhalte, von computergesteuerten Plattformen fürRezipienten- und Anzeigenmärkte. Während das Angebot an Informationenund Medien wächst, geht deren Glaubwürdigkeit bei vielen Nutzernzurück. Diese Entwicklungen spiegelten sich in Vorträgen undPräsentationen, Dialogen und Debatten der 31. MEDIENTAGE MÜNCHENwider. Unter dem Motto "Media. Trust. Machines - Vertrauen in derneuen Mediengesellschaft" setzten sich rund 400 Speaker und mehr als7.000 Kongress- und Messebesucher drei Tage lang mit aktuellen Trendsder Medienbranche auseinander. Auf der Agenda ganz oben standenThemen wie Automatisierung und Algorithmen, Künstliche Intelligenzund lernende Maschinen, Aufmerksamkeitsökonomie und Vertrauenskrise.Zu den Experten auf den Podien gehörten Spitzenmanager wie AnkeSchäferkordt (Mediengruppe RTL Deutschland), Dr. Hannes Ametsreiter(Vodafone Deutschland) und Philipp Justus (Google), Intendanten wieProf. Dr. Karola Wille (MDR) und Peter Limbourg (Deutsche Welle),Digital-Experten wie Sascha Lobo und Christof Baron sowieamerikanische Wissenschaftler wie Bill Adair und Dan Gillmor.Einblicke in die Digitalstrategien von internationalen Medienhäuserngaben unter anderem Scot Gillespie (The Washington Post), SunnieHuang (The Economist), Vivek Kemp (CNN Digital), Sam Williams(Quartz), Steven Oh (The Young Turks) und Laura R. Walker (New YorkPublic Radio).Pressekontakt:Anja KistlerMedientage München GmbHanja.kistler@medientage.deTel.: +49 (0)89-68999-250Original-Content von: Medientage München, übermittelt durch news aktuell