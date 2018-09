Medienrundgang MOTORWORLD Classics Berlin 2018 am 4. Oktober 2018 um 16 Uhr, Messe Berlin, Eingang Nord, Schalter für Presse-Akkreditierung

Berlin (ots) - Vom 4. bis zum 7. Oktober 2018 geht die MotorworldClassics Berlin zum vierten Mal im historischen Teil der Messe Berlinan den Start und lässt goldene Zeiten aufleben. Die Besucher begebensich auf eine Zeitreise - mit tollen Oldtimern und Youngtimern,besonderem Lifestyle und Künstlern wie den Herr'n von der Tankstelle,dem Rufus Temple Orchestra oder dem Damen-Ensemble Die Ladys.Bevor sich die Hallen für das Publikum öffnen führt Projektleiterund Szenekenner Ulf Schulz Sie am Donnerstag, 4. Oktober 2018, um 16Uhr zu den Highlights und Fotomotiven der Messe, zum Beispiel zuaußergewöhnlichen Exponaten wie dem kleinsten Auto der Welt. In demeinstündigen Rundgang erhalten Sie einen guten Überblick, kommen mitden Ausstellern ins Gespräch und haben vor allem die Gelegenheit,noch vor Messebeginn in aller Ruhe Bilder zu machen.Um 17 Uhr öffnen wir dann die Türen zur ersten "Langen Nacht derOldtimer", zu der Sie selbstverständlich herzlich eingeladen sind.Auf dem Programm steht u.a. das Gespräch "Schulz trifft Schulz" um 19Uhr im Palais am Funkturm. Ex-Profi-Boxer Axel Schulz spricht hierüber sein karitatives Engagement und die Beziehung zu Autos.Zur besseren Planung bitten wir Sie, sich bis zum 26. September2018 kurz zurückzumelden, ob Sie am Medienrundgang teilnehmen -formlos unter pr@motorworld-classics.de oder mit beigefügtemAntwortfax. Bei Fragen oder anderen Anliegen melden Sie sich unter0177-4718031.Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Tagkommen wollen, akkreditieren Sie sich bitte online auf unsererWebsite https://www.motorworld-classics.de/index.php/de/presse-infoim Bereich Presse. Wir empfangen Sie gerne am Stand der MotorworldClassics Berlin in Halle 20, Stand 12.Pressekontakt Veranstalter:Wiebke Deggau, PR & Öffentlichkeitsarbeit, im Auftrag der MoWo Messe-und Veranstaltungs GmbH & Co. KGDonnersbergring 16 | D-64295 DarmstadtMobil: +49 (177) 4718031, Mail: pr@motorworld-classics.dewww.motorworld-classics.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang Rogall, stellv. Pressesprecher und PR-ManagerTel.: +49 (30) 3038 2218, rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell