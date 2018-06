Erfurt (ots) - Berlin ist nicht nur die größte Stadt Deutschlands,sondern auch Anziehungspunkt für Tausende Touristen und Magnet fürProminente. Tim trifft hier den Schauspieler und SynchronsprecherPatrick Mölleken ("König Laurin") und die Sängerin Namika. Beideleben zwar nicht in der Hauptstadt, sind aber häufig vor Ort, um zuarbeiten. Wie das Leben abseits des roten Teppichs für die beidenaussieht, erfahren Zuschauer am 9. Juni um 17:45 Uhr imKiKA-Medienmagazin "Timster prominent" (KiKA).Für Patrick Mölleken stand schon früh fest, dass er Schauspielerwerden möchte. Mit Moderator Tim Gailus spricht er über seinen Wegvon einer Castingagentur für Kinder bis zu seinen heutigenTätigkeiten als gefragter Schauspieler. Er berichtet, welche SocialMedia-Plattformen er nutzt, was er postet und worauf er bei seinenBildern besonders achtet.Die Frankfurter Rapperin, Songschreiberin und Sängerin Namikawurde mit ihrem Nummer 1-Song "Lieblingsmensch" vom "Insider-Tipp"zum deutschen Musikstar. Wie geht sie mit dem Medienrummel um? NervenSelfies mit den Fans? Wie fühlt es sich an, auf der großen Bühne zustehen? Kann sie eigentlich noch ungestört shoppen gehen? Und wiewird man überhaupt Profimusikerin?Die Antworten darauf gibt es am 9. Juni um 17:45 Uhr bei "Timsterprominent", einer "Timster"-Sondersendung vom RBB. VerantwortlicheRedakteurin beim RBB ist Anke Sperl. Produziert wurde die Sendungvon der Firma nordisch Filmproduktion im Auftrag des RBB.Jeden Samstag um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Timbei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienweltnach und ist zwischen den Sendungen in der Online-Community"mein!KiKA" für die jungen Zuschauer erreichbar.Für die Ko-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher und Apps) undNDR (Kino, Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung von KiKA(Tutorials, Gaming und Rahmenmoderation) zeichnet SteffiWarnatzsch-Abra (KiKA) verantwortlich.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell