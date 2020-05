Bonn (ots) - In Deutschland leben mehr als 14 Millionen Katzen und über zehn Millionen Hunde. Für deren gesundheitliches Wohl sorgen bundesweit circa 12.000 niedergelassene Tierärzt*innen. Ein weltweites Netzwerk aus Hochschulen, Universitäten und Forschungsunternehmen arbeitet intensiv an neuen Erkenntnissen und entwickelt kontinuierlich neue Therapiemöglichkeiten. Wesentliche Faktoren für die Gesunderhaltung von Haus- und Hobbytieren sind die Prävention und der Schutz vor Infektionen.Um eine qualitativ hochwertige und unabhängige journalistische Berichterstattung zu diesen Themen zu fördern, vergibt der Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) gemeinsam mit dem Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) ab 2020 jährlich den "Medienpreis Tiergesundheit". Dieser ist mit einer Gesamtsumme von 9.000 EUR dotiert.Die Preisgelder sind wie folgt aufgeschlüsselt:- Medienpreis der Tiergesundheit in Gold : 5.000 EUR - Medienpreis der Tiergesundheit in Silber : 3.000 EUR - Medienpreis der Tiergesundheit in Bronze : 1.000 EURDie Preisträger*innen werden durch eine Jury aus Tiermediziner*innen und Vertreter*innen des Bundesverbandes für Tiergesundheit e.V. und des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte sowie zwei Journalist*innen (Publikums- und Fachpresse) ausgewählt.Teilnahmevoraussetzungen:Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, ist die Veröffentlichung des journalistischen Beitrages in den Bereichen Film/TV/Print/Hörfunk oder Internet Voraussetzung.Gewünscht sind Beiträge zur Gesunderhaltung von Haus- und Hobbytieren durch Prävention und Schutz vor Infektionen. Die Beiträge können die verschiedensten Gebiete von der Forschung bis hin zur Praxis sowie die gesetzlichen Vorgaben oder das gesellschaftspolitische Umfeld thematisieren und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.Der Beitrag darf zwischen Veröffentlichung und Preisverleihung keiner inhaltlichen Änderung unterzogen werden. Die Veröffentlichung muss zwischen dem 01.10.2019 und 31.08.2020 stattgefunden haben. Einsendeschluss ist der 01.09.2020.Die Preisverleihung wird im Rahmen der 29. bpt-INTENSIV Kleintier Fortbildung im Frühjahr 2021 erfolgen.Zur Teilnahme können die Beiträge über die Webseite http://www.impf-dein-tier.de eingesandt werden.Weitere Auskünfte geben bpt und BfT. Fragen können auch per E-Mail unter medienpreis-tiergesundheit@impf-dein-tier.de gestellt werden.Pressekontakt:Abdruck honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, http://www.bft-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76750/4608508OTS: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Original-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell