Medienpreis Mittelstand für drei MDR-Produktionen

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 24.05.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Zwei MDR-Beiträge aus der Reihe "Exakt" sowie der zweite Teil derMDR-Dokumentation "Wer bezahlt den Osten?" sind am 24. Mai 2018 inBerlin mit dem Medienpreis Mittelstand ausgezeichnet worden. Dabeiholte der MDR-"Exakt"-Beitrag "Fachkräftemangel im Hotel- undGaststättengewerbe" einen mit 2000 Euro dotierten ersten Platz; diebeiden anderen Produktionen freuen sich jeweils über Platz zwei.Die Autorin Julia Cruschwitz beschäftigt sich in ihrem Beitrag"Indonesier als Aushilfe: Fachkräftemangel im Hotel- undGaststättengewerbe" mit dem Personalmangel in der Gastronomie, dennin so mancher Gastwirtschaft bleiben die Stühle leer. Es fehlt abernicht an Gästen, sondern an Personal ... Cruschwitz holt in derKategorie "TV min (bis 15 Minuten)" den 1. Platz. Ihr Beitrag lief am7. Juni 2017 in der Reihe "Exakt" im MDR-Fernsehen:http://ots.de/boafDDDer 2. Platz in der Kategorie "TV min (bis 15 Minuten)" geht anAlbrecht Radon für seinen MDR-"Exakt"-Beitrag "Praktikum beimSchlachter". Der Autor geht unter anderem der Frage nach, wieFleischereibetriebe mit dem Druck durch Discounterpreise umgehen. DerBeitrag lief am 8. März 2017 im MDR-Fernsehen:https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/d/video-88854.htmlEbenfalls Platz zwei belegt der 2. Teil der MDR-Dokumentation "Werbezahlt den Osten?" in der Kategorie "TV max (ab 15 Minuten)".Filmemacher Dirk Schneider dokumentiert unter dem Titel "Soll undHaben", wie sich gigantische Transferleistungen zwischen West und Ostverstetigen, wie die Schulden von Bund und Ländern steigen und wieteils millionenschwere Fördergelder zu Leuchttürmen werden. Oder aberzu Investruinen. Weitere Informationen zu "Wer bezahlt den Osten?"gibt es unter www.mdr.de/zeitreise/wer-bezahlt-den-osten-100.html.Nominiert für den Medienpreis Mittelstand in der Kategorie "TV max(ab 15 Minuten)" waren außerdem der 1. Teil der dreiteiligenMDR-Dokumentation "Wer bezahlt den Osten?" zum Thema "Geben undNehmen" sowie "Wem gehört der Osten?" zum Thema "Der Harz".Medienpreis MittelstandDie Auszeichnung für journalistische Berichterstattung mit demSchwerpunkt "mittelständische Wirtschaft" wird jährlich von denWirtschaftsjunioren Deutschland vergeben. In diesem Jahr hatten sich124 Journalistinnen und Journalisten um die Auszeichnung beworben.Der Preis wird in sechs Kategorien vergeben; die ersten Plätze sindmit jeweils 2000 Euro dotiert.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 00 64 53,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell