Medienpreis der Kindernothilfe: Kinderjury nominiert ihre Favoriten

Berlin/Duisburg (ots) - Bereits zum 20. Mal vergibt dieKindernothilfe in diesem Jahr ihren Medienpreis "Kinderrechte in derEinen Welt". Jetzt hat auch die Kinderjury ihre drei favorisiertenBeiträge aus allen Einreichungen gekürt.Nominiert für den Medienpreis 2018 in der Kategorie "Preis derKinderjury" sind Stefanie Appel für ihren Fernsehbeitrag "Fatema, dasSurfergirl von Cox's Bazar" (Hessischer Rundfunk) und ChristianeKopka für ihren Hörfunkbeitrag "Wenn die anderen Zigeuner sagen,schäme ich mich" (gesendet im Kinderradiokanal "kiraka" des WDR). AlsGewinnerin konnte sich bei den Jury-Kindern Katrin Hörnlein mit ihremim Magazin "ZEIT leo" erschienenen Artikel "Die Friedensfalter"durchsetzen. Der Autorin winkt neben der Auszeichnung durch dieKinderjury ein Preisgeld von 2.500 Euro, das Unterstützer derKindernothilfe zur Verfügung stellen.Insgesamt hatte die Kinderjury in einem mehrstufigen Prozess ausallen eingereichten deutschsprachigen Beiträgen ihre Favoriten fürMädchen und Jungen auszuwählen. Dabei entschieden die Kinder völligselbstständig und nach einem selbst erarbeiteten Kriterienkatalog.Anlässlich des 20. Jubiläums wird der Kindernothilfe-Medienpreisgemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im SchlossBellevue im November verliehen.Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen inEuropa unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen undJungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtesLeben. Sie fördert fast 700 Projekte und leistet humanitäre Hilfe.Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe rund 1,9Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 33Ländern weltweit.