Mediennutzung 2019: Fernsehen und Radiohören sind Lieblingsbeschäftigung der Deutschen - Über 9 Stunden audiovisuelle Mediennutzung pro Tag

Berlin (ots) - Der Konsum von Fernsehen, Radio und anderen audiovisuellen Medienbleibt die mit Abstand beliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen:Hochgerechnet 9 Stunden und 3 Minuten pro Tag haben die Deutschen (ab 14 Jahren)im zurückliegenden Jahr mit audiovisuellen Medien verbracht (2018: 9 Stunden und4 Minuten). Dies geht aus der aktuellen VAUNET-Mediennutzungsanalyse 2019hervor, die der Verband Privater Medien heute auf Basis von Sekundärquellenpubliziert hat.Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die audiovisuellen Medienbleiben die mit Abstand am meisten genutzte Mediengattung in Deutschland. DieseRelevanz bedeutet auch eine Verpflichtung, der die Veranstalter mitgesellschaftlich relevanten Inhalten Rechnung tragen. Mit ihnen leisten sieeinen wichtigen Beitrag zur Information und Meinungsbildung der Bevölkerung.Dabei erreichen private Medien mit ihren Public Value-Angeboten tagtäglich einMillionenpublikum auch bei jungen Menschen in Deutschland."Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Täglich verbringen die Deutschenüber sieben Stunden mit Fernsehen und Radiohören. Hinzu kommt die Audio- undVideonutzung im Netz, die weiter steigt und heute bereits für drei Viertel dergesamten medialen Internetnutzung steht. In den kommenden Jahren erwarten wirhier weitere Zuwächse und für die audiovisuellen Medien insgesamt einen nochhöheren Stellenwert in Wirtschaft und Gesellschaft."Die tägliche Bewegtbildnutzung der Deutschen ab 14 Jahren lag 2019 bei 5 Stundenund 10 Minuten (Vorjahr: 5 Stunden und 12 Minuten). Davon verbrachten dieDeutschen 3 Stunden und 47 Minuten täglich mit Fernsehen (Vorjahr: 3 Stunden und54 Minuten) *.Die durchschnittliche tägliche Audionutzung lag im gleichen Zeitraumhochgerechnet bei insgesamt 3 Stunden und 53 Minuten (Vorjahr: 3 Stunden und 52Minuten). Hiervon entfielen 3 Stunden und 17 Minuten auf das werktäglicheRadiohören (Vorjahr: 3 Stunden und 12 Minuten) **.Medienangebote im Internet wurden 2019 im Durchschnitt 1 Stunde und 41 Minutengenutzt (Vorjahr: 1 Stunde und 37 Minuten). Davon entfielen 76 Minuten (Vorjahr:71 Minuten) auf die Nutzung von Onlinevideo und Musikstreaming/MP3. WeitereFormen der audiovisuellen Mediennutzung, wie Kino, Videospiele, DVDs/Blu-raysowie CDs lagen kumuliert bei 43 Minuten (Vorjahr: 47 Minuten) täglicher Nutzung***. Basis sind hier die 14- bis 69-Jährigen in Deutschland.Das Radio war im durchschnittlichen Tagesverlauf von morgens bis in die frühenAbendstunden das meistgenutzte Medium, am Abend ab circa 18 Uhr ist dasFernsehen das meistgenutzte und reichweitenstärkste Medium. Die Internetnutzungbleibt im gesamten Tagesverlauf relativ stabil ****.Im Jahr 2019 sahen 91,5 Prozent (Vorjahr: 92,2 %) der Gesamtbevölkerung ab 3Jahren regelmäßig fern1, 93,8 Prozent (Vorjahr: 93,8 %) der Erwachsenen ab 14Jahren hörten regelmäßig Radio2, und 82,7 Prozent (Vorjahr: 81,2 %) der Personenab 16 Jahren nutzen regelmäßig das Internet *****. Die jeweiligenTagesreichweiten betrugen im Fernsehen 67,2 Prozent, im Radio 76,5 Prozent undim Internet 47,0 Prozent.* Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) in Zusammenarbeit mit Gf** Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ag.ma) - ma 2019 Audio I*** SevenOne Media / forsa - Media Activity Guide 2019**** VuMA Touchpoints 2020***** Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (agof), daily digital facts,Januar-Dezember 2019, Unique User in Prozent, Bevölkerung ab 16 JahrenDownloads:Publikation und Grafiken zur "Mediennutzung in Deutschland 2019":http://ots.de/71JYIyZur Methode:Die VAUNET-Mediennutzungsanalyse beruht auf einer kontinuierlichen Auswertungvon Sekundärquellen, darunter Daten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse(ag.ma), der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA), der ArbeitsgemeinschaftVideoforschung (AGF), der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (agof) und desMedia Activity Guides (MAG) von SevenOne Media und forsa. Diemedienübergreifenden Angaben zur täglichen Mediennutzungsdauer stammen ausunterschiedlichen Quellen, sodass aufgrund methodischer Unterschiedeinsbesondere die Summierung lediglich als Näherungswert zu betrachten ist. DieAngaben zur täglichen Mediennutzung im Gattungsvergleich ergeben sich aus Wertender ag.ma zur Radionutzung (Hörer ab 14 Jahren), der AGF Videoforschung für dieTV-Nutzung (Zuschauer ab 14 Jahren) und des MAG von SevenOne Media und forsa zurNutzung der übrigen Medien (Nutzer 14-69 Jahre). Die Angaben zurGesamtreichweite von Fernsehen und Radio basieren auf dem Weitesten Seher- bzw.Hörerkreis und sind auf einen Zeitraum von zwei bzw. vier Wochen bezogen.Weitere VAUNET-Publikationen:VAUNET begleitet Marktentwicklungen der Audio- und audiovisuellen Medien inDeutschland mit regelmäßigen Erhebungen und Veröffentlichungen. 2020 wird derVerband mit der Werbestatistik 2019 wieder seine Frühjahrsprognose zumWerbemarkt (Mai 2020) vorlegen, im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mitder Pay-TV-Statistik (Juli 2020) aufzeigen und im Herbst seine Umsatzprognosefür Audio- und audiovisuelle Medien (Oktober 2020) veröffentlichen.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland.Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiert seit dem 21. Mai 2018 dervormalige VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telemedien) mit Sitz in Berlin undeinem Büro in Brüssel. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte füraudiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. 