Frankfurt am Main (ots) -Die Medienmanagerin Anita Zielina fordert eine neue Kultur auf denFührungsetagen von Medienhäusern, um Innovationen in Gang zu bringen."Viele traditionelle Medien, ebenso wie andere alteingesesseneUnternehmen, besetzen ihre erste Reihe gern mit 'befehlenden'Führungskräften", schreibt Zielina in einem Beitrag für "mediummagazin". Die übliche Interaktion zwischen Vorgesetztem undMitarbeiter sei die Weisung. "In der Organisation verhindert dieserStil Flexibilität und neue Ideen und Experimente."Zielina war stellvertretende Chefredakteurin und Digital-Chefindes "Stern" und Mitglied der Unternehmensleitung der "Neuen ZürcherZeitung". Derzeit forscht sie am Reuters Institute der UniversitätOxford zu Transformationsprozessen. Zielina beschreibt, wie häufigungeeignete Führungskräfte den Kulturwandel in Verlagen, Redaktionenund Sendern im Weg stehen: "Da gibt es cholerische Chefredakteure,Ressortleiter, die sich vor ihren Mitarbeitern in Einzelbürosverstecken, Verlagsleiter, die sich weigern, Mitarbeitergespräche zuführen, oder altgediente Experten, die in Konferenzen gern mitsexistischen Witzen auffallen."Um Neues zu schaffen, sei aber ein anderer Stil nötig, schreibtZielina in "medium magazin": "Innovation ermöglichen bedeutet auchKontrollverlust zulassen. Dabei war einst Kontrolle ausüben dasIdentifikationsmerkmal Nummer eins vom 'Chefsein'." Falls dieBeharrungskräfte zu groß sind und sich nichts verändern lässt, rätZielina Mitarbeitern, konsequent ihren Arbeitgeber zu wechseln:"Suchen Sie sich eine andere Medienorganisation, die IhrenInnovationswillen schätzt. Es gibt zum Glück genug davon."Der Beitrag von Anita Zielina erscheint in der Zukunftsausgabe von"medium magazin", Ausgabe 06/2018, auf den Seiten 56 bis 61. WeitereThemen darin u.a.: Der große Generationen-Dialog "Was hat Zukunft","Journalismus der Dinge", Debatte um die Nationalitätennennung vonTätern in Berichten, Blockchain-Modelle für Medien,Blockchain-Modelle für Medien, Wolf Schneiders neue Sprachkritik,Special Umwelt & Nachhaltigkeit mit dem Schwerpunkt "Nature Writing"sowie eine16-seitige Werkstatt "Erfolgreich gründen" und die24seitige Sonderedition "Journalistin 2018" mit der neuen WDRChefredakteurin (TV) Ellen Ehni zu den #metoo-Vorwürfen im WDR und zuihren künftigen Prioritäten.Das Heft ist digital und gedruckt verfügbar unterhttps://www.mediummagazin.de/medium-magazin-062018/.Pressekontakt:Annette MIlz, Chefredakteurin, redaktion@mediummagazin.de,06995297944Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell