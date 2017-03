Das Medienmagazin journalist druckt exklusiv Auszüge aus dem neuen Buch von Carsten Stormer, in dem der Reporter über seine Zeit in Syrien und dem Irak berichtet

Hamburg (ots) - "Kein Konflikt, über den ich bis dahin berichtethabe, war so brutal wie der in Syrien." Das schreibt der erfahreneKriegsreporter Carsten Stormer in seinem neuen Buch "Die Schatten desMorgenlandes", das am 16. März erscheint. Darin erzählt Stormer vonseinen Reisen in die Kriegs- und Krisengebiete des Nahen Ostens,vornehmlich Syrien und den Irak.Das Medienmagazin journalist druckt in seiner März-Ausgabeexklusiv Auszüge aus dem im Verlag Bastei Lübbe erscheinenden Buch.Carsten Stormer ist in Aleppo, als Fassbomben auf die Stadtregnen. Er flieht mit Rebellen aus der belagerten Stadt Zabadani. Erbegleitet PKK-Kämpfer in Sindschar im Kampf gegen IS-Terroristen.Viele Menschen, die Carsten Stormer auf seinen Reisen trifft, lebenheute nicht mehr. Er selbst entkommt dem Tod mehrfach nur mit Glück.Wie kann man das alles aushalten - und dabei einfach seine Arbeit alsJournalist machen?"Viele Kollegen sagen, die Kamera sei wie ein Schutzschild, um dasGrauen fernzuhalten. Ich sehe das anders. All die Erlebnisse,Begegnungen, der Horror, prallen ungefiltert auf mich ein wieKometeneinschläge. Die Kamera, mein Notizbuch, mein Beruf sind nurdie Legitimation, um an diesem Ort zu sein. Nur weil ich weiß, dassMenschen in Deutschland meine Berichte lesen, meine Filme sehenwerden, fühle ich mich berechtigt, in das Leben der Syrereinzudringen. In ihren Wunden zu wühlen. Ihre Toten zu filmen. Ihnenbeim Verrecken zuzuschauen", so der 43-Jährige.Es gibt nur sehr wenige Journalisten, die in den vergangenenJahren so viel Zeit in Syrien und im Irak verbracht haben wie CarstenStormer. In seinem Buch zeichnet der Journalist ein ungewöhnlichgenaues und nahes Bild der Lage im Nahen Osten. Zwei Kapitel ausStormers Buch lesen Sie exklusiv vorab in der März-Ausgabe desjournalists, die heute erscheint.Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurACHTUNG, neue Mail-Adressen!journalist@new-business.dedaniel@new-business.deTel. 0228/20172-24twitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell