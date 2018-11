Erfurt (ots) -In Deutschland dürfen Medien über alles berichten und man kannseine Meinung frei äußern. Das steht sogar in unserer Verfassung.Moderator Tim Gailus erklärt im Medienmagazin "Timster" (NDR) am 10.November um 17:45 Uhr, warum Meinungs- und Pressefreiheit wichtigsind und was es bedeuten würde, wenn es sie nicht gäbe.Tim trifft eine junge Frau aus Bangladesh, für die es wegen ihrerBlogbeiträge in ihrer Heimat zu gefährlich ist. Was heißt es, auseinem Land zu berichten, in dem es die Pressefreiheit nicht gibt? Beieiner Schülerzeitung erlebt Tim, was die Nachwuchs-Reporter mit einemkritischen Artikel erreichen können. Außerdem spricht er mit IngoZamperoni von den Tagesthemen und mit anderen Journalisten darüber,wie wichtig es ist, dass man seine Meinung frei äußern darf.Jeden Samstag um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Timbei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienweltnach und ist zwischen den Sendungen auf kika.de/timster für diejungen Zuschauer erreichbar. Die Folgen des Medienmagazins sind nachAusstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar."Timster" ist eine Ko-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher undApps) und NDR (Kino, Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung vonKiKA (Tutorials, Gaming und Rahmenmoderation). VerantwortlicheRedakteurin der Sendung zum Thema Pressefreiheit ist Ulrike Ziesemervom NDR.Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell