Grünwald (ots) - Das Rätselraten hat ein Ende: Medienmagazin DWDL.de ist neuerMedienpartner von "Zwei Herren mit Hund", der Podcast für die Medienbranche mitstarker Meinung, vielen Ecken, Anekdoten und Kanten. Und für die Premieren-Folgeist Thomas Lückerath, Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de, zuGast. Das geballte Wissen von den drei Herren bekommt der Zuhörer in einerinteressanten Themenvielfalt zu spüren.Und Podcast an und für sich ist nur Eines davon: "Hast du dafür eine stimmigeErklärung, warum der Podcast so aus dem Boden schießt?" fragt Kai Blasberg. "Ichglaube es setzt per Audio fort was das Internet möglich gemacht hat: seineeigene Meinung zu publizieren. Im Internet seine eigene Meinung zu äußern, istein Trend und eine Gefahr geworden. Die Freiheit sagen zu können, was man denkt,sollte keine Freiheit für Dummheit sein", erwidert Thomas Lückerath.Außerdem beschäftigen sich die drei Herren mit dem Kommunikationsdesaster zumJahreswechsel vom WDR und weiter mit den Fragen: Was ist eigentlich einIntendant? Und muss sich TELE 5-Intendant Kai Blasberg sorgen angesichts immermehr Streamingdiensten?Nicht verpassen und sofort reinhören! Auf Spotify, iTunes und Soundcloud:https://soundcloud.com/zwei_herren_mit_hund