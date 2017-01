Straubing/Landshut (ots) - Drei Jahre nach dem Kauf der MünchnerAbendzeitung intensiviert die Mediengruppe Landshuter Zeitung /Straubinger Tagblatt ihr Engagement in der Metropolregion München.Mit dem Kauf der "espresso Mediengruppe" in Ingolstadt erreicht dieVerlagsgruppe jetzt nochmals knapp 100.000 Haushalte mehr.Die "espresso Mediengruppe", die bisher dem Herausgeber HermannKäbisch gehörte, gibt in Ingolstadt das Anzeigenblatt "Blickpunkt"sowie die beiden Zeitschriftentitel "espresso" und "Bayerns Bestes"heraus.Trotz des 100-prozentigen Verkaufs an die Mediengruppe LandshuterZeitung / Straubinger Tagblatt bleibt der Altherausgeber HermannKäbisch im Amt als leitender politischer Redakteur. Er sieht denEigentümerwechsel als Fortführung seines Lebenswerks und den Erhalteiner kritischen Presse-Stimme für Ingolstadt als wesentlich.Überdies werden alle Arbeitsplätze erhalten, zudem ist dieEinstellung neuer Mitarbeiter geplant. Ein weiterer Baustein ist derzügige Ausbau des Online-Auftritts für das eigene IngolstädterRegionalportal. Dieses soll umfangreicher, aktueller undreichweitenstärker gestaltet werden.Neben zahlreichen Medien-Beteiligungen und den sich dynamischentwickelnden digitalen Geschäftsfeldern gehören zum MedienhausLandshuter Zeitung / Straubinger Tagblatt 17 regionaleZeitungsausgaben in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberbayern, 7regionale Anzeigenblätter und seit 2014 der Boulevardtitel"Abendzeitung" in München.Pressekontakt:Straubinger Tagblatt / Landshuter ZeitungGeschäftsführungLudwigsplatz 3294315 StraubingTelefon 09421/940-0Original-Content von: Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung, übermittelt durch news aktuell